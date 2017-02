Cote d'Ivoire: Douanes - Abdourahmane Cissé invite à "un recouvrement à la hauteur des attentes"

Dans cette nouvelle mission à laquelle il assigne la Douane ivoirienne, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État engage cette dernière à concilier davantage les missions fiscales et économiques ainsi que celles de la facilitation du commerce international et de la protection économique.

Pour ce faire, il a exhorté ses collaborateurs à poursuivre résolument dans la dynamique de la bonne gouvernance et de l'excellence en dépassant les objectifs estimés à 1580 milliards de Fcfa. Le disant, il est optimiste qu'il peut compter sur ces agents. D'autant plus qu'ils ont pu recouvrer 1526 milliards de Fcfa pour un objectif de 1469,9 milliards de Fcfa auparavant, soit une plus-value de 56,01 milliards de Fcfa.

Pour le ministre, «les besoins importants de financement de l'économie commandent que les efforts internes atteignent un niveau de recouvrement à la hauteur des attentes et en phase avec les normes régionales et internationales ».

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Abdourahmane Cissé, a félicité le mardi 31 janvier 2017, à Abidjan-Plateau, les agents de la Douane pour avoir pu déployer des efforts dans la direction indiquée par leur directeur général et sous sa supervision. C'était au cours du séminaire-bilan de la Douane.

