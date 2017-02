Cote d'Ivoire: Championnat des jeunes U20 - La compétition débute le 18 février

La ville d'Abidjan regroupera trois poules de 10 équipes pour un championnat en aller et retour sur les stades Champroux, Parc des sports... Il s'agit des équipes basées dans la capitale économique et ses environs. La poule D, la dernière concerne les clubs de l'intérieur.

En prévision des jeux de la Francophonie et du tournoi international de Toulon (Montaigü), la Fédération ivoirienne de football (Fif) a mis en place un championnat des jeunes de moins de 20 ans. Ce sont donc 40 équipes dont 14 équipes de Ligue 1, 24 équipes de Ligue 2 et deux écoles de formations (Sol Fc et As Cocody) qui prendront part à cette compétition à partir du 18 février 2017.

C'est le 19 janvier 2017, que la Fif et l'ensemble des clubs ont planché pour une meilleure représentativité du football ivoirien aux prochains jeux de la Francophonie qui auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d'Ivoire.

A quelques mois de cette échéance majeure entre francophones, la Fif s'est engagée à mettre en place une compétition des jeunes nés à partir de janvier 1998. Quatre poules entreront donc en lice après la Coupe d'Afrique des nations « Can Gabon 2017 », précisément à partir du 18 février.

La ville d'Abidjan regroupera trois poules de 10 équipes pour un championnat en aller et retour sur les stades Champroux, Parc des sports... Il s'agit des équipes basées dans la capitale économique et ses environs. La poule D, la dernière concerne les clubs de l'intérieur.

Un premier tour de 18 rencontres qui permettra de sortir huit des clubs les mieux classés (1er et 2è de chacune des quatre poules) qui vont ensuite se retrouver pour des éliminatoires directes avant les demi-finales et finale de cette compétition dont l'objectif à long terme, est d'assurer la relève du football ivoirien.

Les différentes poules à l'issue du tirage:

Poule A: Asec Mimosas, Stade d'Abidjan, Afad, Séwé, Us Bassam, Yopougon Fc, Schadrac, Ivoire Académie, As Athletic

Poule B: Africa sports, Jcat, Moossou Fc, Wac, Stella club, Songon Fc, Séraphins, Cosmos Fc, Es Bingerville, Us Koumassi

Poule C: As Tanda, As Denguelé, C.O Korhogo, Fc San Pedro, Ifer, Lys, Kokoumbo Fc, Ofc Afiaké, Sol Fc, As Cocody

Poule D: S.C Gagnoa, Soa, Asi d'Abengourou, Bouaké Fc, Abidjan City, Bouaflé, Sinfra, Rfc Yakro, Alliance Indénié, Us Fermiers.