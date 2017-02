Cameroun: Création d'entreprises - L'Adamaoua tient son centre

Dans la foulée, une enveloppe de 150 millions a été octroyée à l'ENSAI pour mettre sur pied un incubateur d'entreprises

72 heures. C'est le temps qu'il faudra pour toute création d'entreprise dans la région de l'Adamaoua. Et ce n'est pas tout : ce temps pourrait encore être réduit dans l'avenir, a-t-on appris lors de la cérémonie officielle d'ouverture du Centre de formalités de création d'entreprise (CFCE) de l'Adamaoua à Ngaoundéré, en fin de semaine dernière. Jeudi dernier en effet, Laurent Serges Etoundi Ngoa, ministre des Petites et Moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat (MINPMEESA) est venu lancer la machine. D'autres structures de l'Etat vont dans les prochains jours investir le CFCE, pour qu'il accompagne efficacement l'émulation dans la création des activités économiques pérennes.

La banque des PME et un incubateur d'entreprise logé à l'Ecole nationale supérieure des sciences agro-industrielle (ENSAI) de l'université de Ngaoundéré en font partie. Le CFCE a « été doté d'une enveloppe de 150 millions de F » a affirmé Laurent Serge Etoundi Ngoa dans son allocution de circonstance. « La région de l'Adamaoua est riche de potentialités agropastorales, minières et de transport... Sa position carrefour est un atout. Son hydrographie, favorable aux activités agropastorales, la construction en cours, sur décision du chef de l'Etat, du barrage de Bini à Warak, de l'abattoir industriel et frigorifique, placent la région dans une assise confortable en matière d'investissement » a relevé le ministre.

Avant de dire aux jeunes : « Lancez-vous ! » Cette cérémonie qu'attendaient depuis de longs mois les jeunes entrepreneurs a connu un engouement certain de la part de toutes les composantes sociales. « Il vient répondre à des besoins multiples. L'artisanat local, les activités agropastorales l'espéraient fébrilement. La décentralisation se consolide par l'occasion » se félicite Hamadou Dawa, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Ngaoundéré. Pour Kildadi Taguiéké Boukar, le gouverneur de l'Adamaoua, « cela va décupler les potentialités des entrepreneurs locaux ».

Doté de tous les services de création d'entreprises comme tous les autres CFCE établis sur l'étendue du territoire national, le Centre de l'Adamaoua rassemble des agents des Impôts, des greffes, du Trésor, de la CNPS et bien d'autres encore. La cérémonie s'est achevée par la visite du chantier du village artisanal. Un chantier « qui s'achèvera très bientôt afin de relever le potentiel de l'artisanat local » a indiqué le ministre.