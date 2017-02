Cameroun: Ligue 1 - la reprise à nouveau reportée

Les stades municipaux de Nkambé et Dschang sont également programmés, sous réserve de certains aménagements à réaliser. « La Ligue a soumis chacun à un cahier de charges pour parfaire ces aires de jeu », précise Thérèse-Pauline Manguélè. Le match d'ouverture de la saison reste Canon- Bamboutos. Il s'agit du troisième report du lancement du championnat de Ligue 1, après ceux du 10 décembre 2016 et du 21 janvier dernier.

Par ailleurs, à l'issue de la tournée effectuée, la semaine dernière, pour s'enquérir de la fonctionnalité des stades, les matchs des Ligues 1 et 2 vont se jouer sur les aires de jeu des stades Omnisports de Yaoundé, de Limbe et de Kuékong. Mais également à l'annexe n°1 et au stade militaire de Yaoundé, au stade de la Réunification de Douala, aux stades municipaux de Buea, Limbé, Loum, Melong, et Ngaoundéré, sur les terrains privés de Yong Sport et Coton Sport, ainsi qu'au stade Roumdé Adja de Garoua.

Elle vise à permettre aux acteurs du football en particulier de se mobiliser derrière notre équipe nationale pour le sacre final », peut-on lire dans le communiqué publié à l'issue de l'assise. Selon la secrétaire générale, Thérèse-Pauline Manguélè, les problèmes financiers et des infrastructures sportives qui ont causé les précédents reports du championnat sont en voie d'être réglés. « Nous devons recevoir les virements pour la subvention de la portion centrale de la Ligue et la subvention des clubs ce soir (hier) », a-t-elle déclaré.

