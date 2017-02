Cameroun: Nord-Ouest, Sud-Ouest - Jean-Jacques Ekindi contre les dérives

Ce que le parti espère ? Des échanges sur le problème actuel organisés dans un « débat fraternel, ouvert, inclusif dans le cadre des institutions de la République. » « Parce que nous savons que la paix et la concorde sont des biens inestimables, parce que nous savons que les mouvements sociaux prennent toujours des formes singulières dont personne n'est maître (... ) nous avons l'impérieux devoir de préserver le Cameroun et les Camerounais de toute dérive », ajoutera le leader du MP, en présence de présidents de fédérations du parti, des militants et des sympathisants.

Jean-Jacques Ekindi, le coordonateur général du Mouvement progressiste (MP), souhaite que l'école reprenne normalement dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest « dans les plus brefs délais. » L'appel a été lancé ce 31 janvier 2017 à Douala, à l'occasion de la présentation des vœux par les cadres de cette formation politique à leur leader. Le parti estime, par la voix de son dirigeant, que la situation doit pouvoir se régler par le dialogue, un « dialogue républicain » pour la réussite duquel chacun doit mettre du sien.

