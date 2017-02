Cameroun: Promotion du bilinguisme - A la bonne école

Le programme d'éducation bilingue spécial instauré en 2008 dans plusieurs lycées et collèges du pays porte des fruits

Au lycée de Ngoa-Ekelle à Yaoundé, le français et l'anglais sont parlés courramment par les élèves des classes pilotes. Pendant la pause hier la conversation entre deux camarades attire la curiosité du reporter de CT : « Comment était ta soirée d'hier », questionne l'un. « My books were stolen when i was returning from school », répond l'autre.

C'est dans ces deux langues officielles que s'entretiennent les élèves des classes-pilotes du Programme d'éducation bilingue spécial et ceux des classes ordinaires. Un exemple qui démontre que le Programme d'éducation bilingue spécial (Pebs) instauré dans l'établissement en 2010, a du succès. « La première vague est maintenant en classe de Terminale, et je crois que le projet a atteint son objectif visé qui est de former des élèves parfaitement bilingues. Cet avantage leur ouvre les portes de l'emploi.

En plus, ce sont les meilleurs qui sont sélectionnés pour participer à ce programme. Ce qui entraîne 100% de taux de réussite aux examens officiels », se réjouit le proviseur de l'établissement, Catherine Eugénie Bidzogo Mbezele. Ainsi, le Pebs est réservé aux 60 meilleurs élèves, minutieusement sélectionnés à travers un test dès leur entrée en sixième. « Après la première semaine de classe, le ministre lance le test. Ce sont les inspecteurs pédagogiques qui sont chargés de la correction des épreuves, et la liste de réussite est publiée au ministère des Enseignements secondaires », explique Elise Amougou, censeur en charge du secteur bilingue au lycée de Ngoa-Ekelle.

Dans les classes concernées, un programme spécial est mis en place. Des matières dispensées en français dans les classes ordinaires, le sont également dans les salles-pilotes. Le reste des cours s'effectue en anglais. Notamment, le « Citizen Ship » (épreuve semblable à l'éducation civique), « oral communication », « Club activities » constitués essentiellement des activités artistiques orales : théâtre, récitations entre autres.

C'est vrai que le Programme est apprécié, mais les élèves des classes-pilotes sont confrontés à une difficulté au cours de leurs formations: le programme s'arrête en 3e pour les classes scientifiques. « Après l'obtention du BEPC, la masse de 60 élèves au départ se disloque. Ceux qui poursuivent leurs études dans les séries littéraires continuent avec le programme-pilote. Pour les scientifiques, le chemin s'arrête-là.

Il aurait été bien d'instituer le système pour les autres filières. Car cela perturbe un peu la formation de nos apprenants ». Ledit programme fait aussi ses preuves au lycée général Leclerc. Ici, déjà près de 300 élèves sont formés. Initiée ici depuis trois ans, la première vague est en classe de quatrième. Pour le recrutement, de ces élèves, le processus est le même : la sélection des meilleurs. A travers le triangle national, ce sont plusieurs établissements-pilotes qui ont été choisis pour expérimenter le programme. Le nombre est passé de 40 en 2014 à 102 établissements en 2017.

La parole aux acteurs

Nga Mvoa: "Being Bilingual Has Lots Of Advantages"

Student of Terminale Bilingue in Lycée Ngoa-Ekelle

"I have chosen the Special Bilingual Programme because I think being bilingual has a lot of advantages. For example, I think it would be easy for me to find a job after my baccalaureate. Since 6ème Bil, it is nice because I have discovered that I am able to speak in English. When I was in 6ème, I was not bilingual, I only spoke French. But now, I have noticed that I can express myself in English. I think that I have more advantages than other students who speak only French or English. I speak both languages".

Soh Mbah: « C'est une belle aventure », élève de 6e Bilingue au Lycée de Ngoa-Ekelle

Au premier trimestre, le concours avait été lancé. Je ne savais vraiment pas dans quoi je m'engageais, mais mes parents m'ont encouragé à y participer. C'est ainsi que j'ai été sélectionné parmi les meilleurs. Je suis satisfait de cette aventure, car je m'exprime parfaitement en anglais comme en français. Ce qui m'a motivé à choisir la classe bilingue c'est qu'on fait plusieurs cours en anglais. Je souhaite suivre ces cours en anglais pour être parfaitement bilingue. Le bilinguisme va me permettre d'aider ceux qui ne peuvent pas s'exprimer en anglais et en français. Surtout que j'aimerais être traducteur plus tard ».

Schiouwo Jana: "Bilingual Programme Is Good For Many Reasons"

Student Terminale Bilingue in Lycée Ngoa-Ekelle

"I have chosen the bilingual option because nowadays, English is the language widely spoken all over the world. So to match up with the world trend, you must be bilingual; so that you can be an example for all Cameroonians. Since Form One, we had literature in English, Citizenship; we also have many other subjects that others do not. The bilingual programme is very good for many reasons".