Gambie: Sécurité en Gambie - La force de la CEDEAO à pied d'œuvre

Le général François Ndiaye a aussi évoqué les arrestations de quatre membres de la garde personnelle de Mme Jammeh, l'ayant accompagnée en exil et qui tentaient de revenir en Gambie. Ils ont été interpellés dans la ville sénégalaise de Karang, frontalière de la Gambie, et étaient détenus lundi à Dakar.

En Gambie, la force de la CEDEAO a pour mission de s'assurer les conditions sécuritaires en Gambie après l'exil négocié de Jammeh. Et jusque-là, beaucoup diront que le travail de cette force sous-régionale est satisfaisant. C'est la saisie d'armes et munitions dans la résidence privée de ce désormais ancien chef d'Etat gambien qui vient donner du kilo au travail de sape de la force de la CEDEOA.

