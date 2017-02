Burkina Faso/Egypte: CAN 2017 / Burkina Faso - Egypte, une demi-finale inattendue

Élus, le 30 janvier dernier, lors de la 28e session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union… Plus »

Pour rappel, deux nations de l'Afrique de l'Ouest ont atteint l'étape de la finale en 2015, le Ghana et la Côte d'ivoire, finale remportée par les Eléphants aux tirs au but.

Les Black Stars, dans leur quête du titre de la CAN 2017, devront faire face aux Lions Indomptables du Cameroun, le jeudi 2 février. Le Cameroun qui a éliminé le Sénégal, l'un des favoris de la compétition après une séance des tirs au but, aura des arguments à faire valoir face aux protégés d'Avram Grant.

L'issue des quarts de finale, deux pays d'Afrique de l'Ouest se sont qualifiés pour le carré d'as. Le Ghana et le Burkina-Faso qui ont obtenu leur billet pour les demi- finales en battant respectivement la RD Congo et la Tunisie. Ces deux sélections portent l'espoir de la sous-région. Une performance qui montre la bonne santé du football en Afrique de l'Ouest.

Face à eux, la sélection égyptienne ne lâche pas prise et veut à tout prix revenir sur la scène continentale, après les absences de 2012, 2013 et 2015.

L'Egypte, pour sa part, a eu raison du Maroc dans un match où elle a été dominée à quatre-vingt-dix pourcent. Au finish, le match s'est soldé sur un score étriqué de 1-0. Un résultat qui a propulsé, une fois de plus, les Pharaons en demi-finales de la CAN.

Qui du Burkina Faso et de l'Egypte jouera la finale de la 31ème CAN ? Les deux nations s'affrontent ce mercredi 1er février au stade de l'Amitié, en demi-finale.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.