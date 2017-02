Congo-Kinshasa: Transfert - Mubele confirmé au stade Rennais pour trois ans

La 31ème édition de la Coupe d'Afrique des nations « Gabon 2017 » était une véritable vitrine pour les talents africains. C'est le cas de l'international congolais, Firmin Mubele Ndombe, qui vient de confirmer son transfert au Stade Rennais, en première Ligue française.

Ayant convaincu par sa belle prestation à la CAN 2017, l'international congolais âgé de 22 ans a signé jusqu'en 2020 avec le stade Rennais. Elu meilleur joueur local africain en 2014 lorsqu'il avait atteint la finale de la Ligue des champions de la CAF avec l'As V. Club, le Léopard va découvrir l'Europe après un an et demi au Qatar à Al Ahli.

Très utilisé par le sélectionneur principal des Léopards lors de la CAN 2017, Firmin Mubele n'a plus rien à prouver dans son rôle d'ailier. Il a mis à contribution toutes ses capacités pour embêter sérieusement les défenses marocaine, ivoirienne, togolaise lors de la phase des poules de la CAN 2017.

Sans doute, le Stade Rennais croit trouver la perle qui manquait pour renforcer son système offensif. Le Congolais quitte le club du Qatar Al Ahli, pour poursuivre sa carrière en Europe.