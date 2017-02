Congo-Kinshasa: Bassin du Congo - L'Assemblée nationale et la Cour des comptes planifient l'audit environnemental des forêts

Pour rappel, les forêts du Bassin du Congo sont à 60% en RDC. D'où la nécessité de la partie congolaise d'être présente à ce rendez-vous qui réunira notamment des chefs des institutions supérieures de contrôle des finances publiques des pays membres de la Commission des forêts de l'Afrique centrale (COMIFAC), des experts et des représentants des partenaires techniques et financiers du projet.

Selon le président de la Cour des comptes, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a été très réceptif au regard de l'importance que revêt la réunion de Yaoundé qui regroupera la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée Équatoriale, le Cameroun, la République Centrafricaine, le Rwanda, le Burundi et le Sao Tomé et Principe. Cette rencontre vise à obtenir l'adhésion entière des chefs des Institutions supérieures de contrôle (ISC) des pays intéressés au projet d'audit coopératif et leur engagement à le mener jusqu'à son terme dans les meilleures conditions. L'objectif est aussi de parvenir à la signature d'un accord de coopération sous la forme d'un mémorandum d'entente entre les ISC devant exécuter l'audit coopératif des forêts du Bassin du Congo et s'accorder sur l'adoption d'un budget et d'un chronogramme global de l'audit.

