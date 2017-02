Afrique: Messahel salue la régularité de la tenue du Forum de coopération arabo-russe

Abu Dhabi — Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel a déclaré, mercredi à Abu Dhabi, que "la régularité du Forum de coopération arabo-russe qui se tient périodiquement reflète l'engagement des pays arabes et de la Russie à coordonner leurs efforts".

Dans son allocution lors des travaux de la 4ème session du Forum arabo-russe qui se tiennent à Abu Dhabi pour examiner la coopération arabo-russe, M. Messahel a salué "les relations historiques profondes qui lient l'Algérie à la Russie, partenaire stratégique de l'Algérie ainsi que la coopération fructueuse et exceptionnelle établie entre l'Algérie et la Russie dans tous les domaines".

M. Messahel, qui préside la délégation algérienne, a également "salué l'appui multiforme que la Russie accorde à la région arabe et son souci de défendre les questions arabes justes en cette conjoncture politique difficile qui exige plus que jamais unité et unification des rangs".

Forum des Pays arabes-Russie à Abu Dhabi: nécessité de lutter contre le terrorisme

Les participants au 4ème forum de coopération Pays arabes-Russie tenu mercredi à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), ont mis l'accent sur la nécessité de "lutter contre le terrorisme avec tous les moyens possibles de façon unifiée, coordonnée, globale et transparente".

Dans leur communiqué final, les participants au forum, ont condamné "le terrorisme sous toutes les formes", ajoutant que "tous les actes terroristes sont des actes criminels et ne peuvent pas être justifiés".

Le communiqué a souligné en outre la nécessité "de favoriser le dialogue politique à même de coordonner les positions dans les fora internationaux".

Concernant la question syrienne, les ministres ont insisté sur la sauvegarde de l'unité de la Syrie, sa souveraineté, son indépendance, son intégrité territoriale et sa sûreté nationale", assurant, par ailleurs, que "la solution politique est la seule voie pour une sortie de crise dans le pays".

A ce titre, ils ont appelé les différentes parties à s'"inscrire dans une démarche politique inclusive qui répond aux aspirations du peuple syrien conformément à la déclaration de Genève datée du 1er juin 2012".

Les participants ont lancé également un appel à la communauté internationale à "tenir leurs engagements" et à "assurer les conditions nécessaires" pour la tenue des prochaines négociations inersyriennes, prévues le 8 février prochain dans la capitale suisse, et ce, "conformément aux décisions du Conseil de sécurité en lien au conflit en Syrie".

Les participants n'ont pas manqué aussi d'inviter les différentes parties à respecter le cessez-le-feu signé le 31 décembre entre le gouvernement syrien et les groupes d'opposition, de mettre fin à la violence et enfin d'assurer l'acheminement des aides humanitaires.

Le forum s'est penché également sur "la promotion et le renforcement de la coopération Pays arabes-Russie, et la coordination des positions entre la Russie et les pays arabes concernant la situation dans le monde arabe, notamment en Libye, Palestine, et Irak.

Il a été question, en outre, d'aborder le développement des relations arabo-russes, notamment en ce qui concerne le domaine économique, l'échange commercial et l'investissement.

Ont pris part à cette 4ème édition, les ministres des Affaires étrangères des pays arabes, dont le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, et le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.