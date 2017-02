Afrique: Burkina Faso vs Egypte, à 19 heures à Libreville - Les «Etalons» veulent une revanche par procuration

Dans l'art de vaincre sans toujours dominer son adversaire, l'Egypte peut écrire tout un chapitre. En tout cas, l'équipe des Pharaons, cette année, n'a pas développé un football de nature à rappeler ses années de gloire, lorsqu'elle enchaînait 3 titres continentaux (2006, 2008 et 2010). Mais, elle a su faire déjouer toutes celles qui se sont dressées devant elle en misant d'abord sur une défense en béton. Ou plutôt, un groupe où personne ne rechigne aux tâches défensives. A commencer par Mohamed Salah. L'explication a été donnée hier soir, en conférence de presse par le coach argentin de l'Egypte, Hector Cuper : « Dans ma longue carrière, je n'ai jamais vu des joueurs qui se dévouaient autant pour défendre leur pays ».

Pour leur retour en Can après 7 ans d'absence, les recordmen de victoires finales dans cette compétition (7) ont déjoué tous les pronostics. On les voyait perdre leurs repères, entrer timidement dans une épreuve qu'ils ont souvent dominée et retourner chez eux préparer le prochain rendez-vous continental. Surtout qu'ils étaient tombés dans « l'autre groupe de la mort » avec le Ghana, le Mali et dans une moindre mesure, l'Ouganda. Or les voici toujours en course pour la succession des Eléphants. Seulement, ils auront à qui parler avec des Etalons forcément revanchards. Car, à l'image de Bakary Koné, le défenseur central burkinabè, presque tous les actuels joueurs du coach portugais Paulo Duarte « étaient encore adolescents » ou jeunes garçons lorsqu'en 1998, les Pharaons barrèrent la route de la finale de la Can au ... Burkina Faso sur ses terres, à Bobo Dioulasso même. L'actuelle génération voudra prendre une revanche par procuration, puisque de l'avis de Koné, « nos aînés nous ont parlé et nous ont conseillés en direction de ce match ».

Mais cela suffira-t-il, face à un adversaire égyptien que le Burkina Faso n'a jamais battu (4 défaites et 2 nuls en 6 confrontations) ? Paulo Duarte, le coach des Etalons ne croit pas à ces histoires de « bête noire ». De toutes les façons, a-t-il soutenu hier, « il y a forcément une première à tout ». Et il espère que ce soir, son équipe brisera la spirale de résultats négatifs face aux Pharaons qui ont démontré « leur maturité malgré leur jeune âge et leur capacité à bien gérer les matches ». Il sait donc qu'il lui faudra pour cela une équipe au meilleur de sa forme.

Autant chez les Egyptiens que chez les Burkinabé, on se déclare « en mission » avec pour objectif de ramener le trophée continental. Une huitième fois pour les Pharaons, une première pour les Etalons. Mais, il y a la demi-finale de ce soir à négocier et un camp va y laisser ses illusions.