Afrique: Mohamed VI au Sommet de l'Union Africaine - «Je rentre enfin chez moi»

«Loin de nous, l'idée de susciter un débat stérile ! Nous ne voulons nullement diviser, comme certains voudraient l'insinuer ! Vous le constaterez : dès que le Royaume siègera de manière effective, et qu'il pourra apporter sa contribution à l'agenda des activités, son action concourra, au contraire, à fédérer et à aller de l'avant. Nous avons participé à l'avènement de cette belle construction panafricaine, et nous souhaitons tout naturellement y retrouver la place qui est la nôtre».

Après toutes ces péripéties, il fait savoir qu'il est l'heure de rentrer à la maison : au moment où le Royaume compte parmi les nations africaines les plus développées, et où une majorité de pays-membres aspirent à notre retour, nous avons choisi de retrouver la famille. Une famille que nous n'avions pas véritablement quittée.

En guise d'introduction, il annonce dans une voix teintée d'émotion et de déclaration d'amour : «Je rentre enfin chez Moi, et vous retrouve avec Bonheur. Vous M'avez tous manqué».

