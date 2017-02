Sénégal: Environnement - L'ONU se félicite de l'exemple montré par des institutions financières pour le financement du développement durable

communiqué de presse

Dix-neuf banques et investisseurs internationaux ont lancé lundi à Paris, en France, 'Les Principes pour le financement à impact positif', un ensemble de critères inédits, visant à définir ce que sont les investissements durables, s'est félicité l'ONU Environnement.

«Ces 'Principes' arrivent à point nommé de la part du secteur financier. Ils démontrent la volonté des institutions financières d'aller au-delà des pratiques actuelles et de contribuer à favoriser un développement plus durable », a affirmé le Ministre français de l'économie et des finances, Michel Sapin, cité dans un communiqué de presse publié par ONU Environnement.

En effet, les Principes offrent un cadre international aux responsables financiers et aux investisseurs et sont applicables à leurs différents secteurs d'activité, y compris le crédit au détail et en gros, les prêts aux entreprises et aux investissements et la gestion d'actifs.

Les quatre Principes pour le Financement à impact positif offrent des conseils aux financiers et aux investisseurs qui souhaitent rendre public et surveiller les impacts économiques et environnementaux des produits et des services qu'ils proposent.

Le caractère innovant de ces Principes réside dans l'exigence d'une évaluation globale des impacts positifs et négatifs de la finance sur le développement économique, le bien-être humain et l'environnement.