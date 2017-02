Mauritanie: Le Chef de l'Etat s'informe sur l'état d'avancement des travaux de la construction de notre ambassade à Addis-Abeba

Situé au centre de la capitale éthiopienne, cet édifice facilitera à la mission diplomatique mauritanienne dans ce pays l'accomplissement de ses multiples missions: l'accréditation auprès de la République Fédérale démocratique d'Ethiopie et la représentation du pays au sein de l'UA et le comité économique des nations unies pour l'Afrique.

Sur place, le Chef de l'Etat a visité les différentes composantes du chantier et suivi des explications des responsables de la société en charge de la maitrise d'ouvrage sur ses différents volets, leur niveau d'avancement et les mesures prises pour veiller au respect des normes de qualité des délais d'exécution.

Le bâtiment, dont les travaux sont exécutés par une société chinoise, sous la supervision du ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, est composé de trois étages. Il abritera éventuellement les bureaux de la mission diplomatique et la résidence de l'ambassadeur.

