Burkina Faso: Banditisme - Un réseau de faussaires démantelé

La brigade de Recherches de la Gendarmerie de Ouagadougou vient de démanteler un réseau de faussaires dans l'établissement des cartes grises et de plaques d'immatriculation d'engins à deux roues. Le sieur S.H (cerveau de la bande) et ses acolytes ont été présentés ce mercredi à la presse.

C'est une dizaine de malfrats qui été mis hors d'état de nuire par la brigade de Recherches de la Gendarmerie de Ouagadougou.

Interpelés et arrêtés la semaine dernière, ces malfrats spécialisés dans l'établissement de cartes grises et de plaques d'immatriculation d'engins à deux roues ont été présentés à la presse ce mercredi 1er février 2017 à Ouagadougou.

S.H, cerveau de la bande et ses acolytes contournaient la procédure en vigueur pour l'immatriculation des engins à deux roues à usage privée à la Direction générale des Transports Terrestre et Maritime(DGTTM) qui, selon le commandant de la brigade de Recherches de la Gendarmerie de Ouagadougou, Savadogo Abdoulaye, exige de son propriétaire, la fourniture de plusieurs documents importants.

Parmi ces documents obligatoires, il y a le certificat de mise en circulation(CMC), la déclaration, la quittance, la liste de colisage qui ne se délivre qu'après paiement des frais de formalités douanières.

« Pour contourner le paiement de ces frais de formalités qui s'élèvent à quatre-vingt-cinq mille (85 000) FCFA par engin, S.H et ses acolytes ont mis en place un scénario quasi-parfait qui inclus des agents indélicats de l'administration en charge des immatriculations », a dit le commandant Savadogo.

Assistant commercial de fonction, SH mène des activités officielles d'immatriculation des engins au profit des clients en partenariat avec MEGA DIST, concessionnaire reconnu par la DGTTM.

Profitant de cette activité licite, S.H reçoit de ces clients les documents attestant le paiement des frais de formalités douanières avant d'entamer la procédure d'immatriculation moyennant une somme de dix-huit (18 000) FCFA.

Animé par le gain facile, il propose à certains commerçants de cyclomoteurs la possibilité d'établir la carte grise et la plaque d'immatriculation d'un engin non dédouané, moyennant une somme comprise entre trente-cinq mille(35 000)FCFA et quarante mille(40 000) FCFA. Le commandant Savadogo a affirmé que ces commerçants sont basés à Kougougou et à Ouagadougou.

Ceux-ci vendent des engins non dédouanés aux clients en disant que c'est en toutes taxes comprises et en récupérant les photocopies de leurs Cartes nationales d'identité burkinabè sur lesquelles, ils inscrivent le numéro de série des engins correspondants.

Ces documents sont ensuite remis à monsieur S.H qui à son tour est chargé de les remettre à un informaticien (actuellement en fuite) qui établit les C.M.C contrefaits.

S.H constitue, ensuite, de multiples dossiers d'immatriculation avec ces C.M.C non authentiques et se rend lui-même dans des démembrements régionaux en vue d'établir des cartes grises.

Selon l'enquête, beaucoup de commerçants de cyclomoteurs aussi à Ouagadougou qu'en province, contournent les formalités douanières pour se faire établir des cartes grises pour leurs engins commercialisées en hors taxes, hors douanes.

Plus d'un milliard de FCFA de manque à gagner

Les documents saisis entre les mains des faussaires : 810 C.M.C contrefaits ; 172 cartes grises, 655 plaques d'immatriculation vierges, 185 plaques d'immatriculation déjà établies, 476 fiches vierges pour demande de vérification et 3 machines pour confection de plaques d'immatriculation.

Le directeur général des Transports maritime et terrestre, le lieutenant-colonel, Bougma Mamadou a pour sa part salué les résultats atteints par la Brigade de Recherches de la Gendarmerie.

Il confie qu'un système de données sécurisées sera bientôt mis en place en vue d'extirper les engins établis sur la base de fausses pièces.

Depuis quand cette pratique se fait au Burkina Faso, les sanctions encourues par les faussaires, à combien s'élève le manque à gagner au budget de l'Etat et comment faire pour connaitre que sa carte grise est vraie ou fausse.

Telles ont été, entre autres, les préoccupations des journalistes.Pour le commandant Savadogo, cette pratique illicite sévit depuis 4 ou 5 ans au Burkina Faso. Et d'ajouter que de décembre 2016 au 16 janvier 2017, soit en moins d'un mois, S.H et ses acolytes ont établi frauduleusement 300 cartes grises.

Quant aux sanctions encourues dans cette enquête (faux, usage de faux et complicité), elles relèvent, selon lui, du pouvoir judiciaire.Le directeur général des Transports Terrestre et maritime, a estimé à plus d'un milliard, le manque à gagner pour le budget de l'Etat.

Pour savoir que sa carte grise est vraie ou fausse, celui-ci suggère d'adresser une demande d'authenticité à la DGTTM. Le commandant de la brigade de Recherches de la Gendarmerie souhaite la collaboration de toute la population afin de démasquer les faussaires.