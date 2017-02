Algérie: Boxe / Championnat d'Algérie 2017 - Le CREPSM domine la 54e édition, à Djelfa

Alger — Le Centre de regroupement et de préparation des sélections nationales militaires (CREPSM) a dominé la 54e édition du championnat national (seniors / messieurs) de boxe, disputée du 27 au 31 janvier à Djelfa, en remportant trois titres sur les dix en jeu.

Le CREPSM a été sacré champion d'Algérie dans les catégories des 52 kg, 56 kg et plus de 90 kg, respectivement grâce à Oussama Mordjane, Khalil Litim et Hamza Beguerni.

Le club AS Protection Civile d'Alger a été champion d'Algérie dans deux catégories de poids: les 81 et 91 kg, respectivement par Mohamed-Saïd Hamani et Khelifa Mimouh.

La catégorie des 49 kg a été dominée par l'USKA Alger, sacrée championne d'Algérie grâce Yacine Toureg, au moment où le GS Pétroliers a dominé celle des 75 kg, grâce à Azzouz Boudia.

Les trois titres restants ont été remportés par trois clubs différents, à savoir : l'IRBC Blida, grâce à Toufik Messaoudi (60 kg), le JRBZ Boumerdes grâce à Nacereddine Bensaïd chez les 64 kg et enfin, l'ASCC Constantine grâce à Younès Nemouchi chez les 69 kg.

Le Directeur technique national (DTN), Mourad Meziane, a adressé plusieurs messages, via les réseaux sociaux, pour féliciter les lauréats.