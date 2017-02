Ghana: CAN 2017 - Asamoah Gyan toujours incertain

Après avoir enterré les Léopards de la RDC lors des quarts de finale de la CAN 2017, les Black Stars du Ghana s'apprêtent à affronter les Lions Indomptables pour une place en finale de la compétition. Face au Cameroun, c'est une toute autre rencontre qui les attend d'ailleurs. Et pour cette rencontre, le Ghana pourrait ne pas compter sur son attaquant Asamoah Gyan. Le capitaine du Ghana, touché à l'aine la semaine dernière, reste incertain pour la demi-finale de la CAN 2017 contre le Cameroun jeudi. Apres avoir raté le quart de finale face à la RDC, Asamoah Gyan pourrait à nouveau manquer le duel face au Lions Indomptables.

«Nos médecins ont travaillé avec lui et il se remet petit à petit. Nous ne pouvons pas confirmer pour le moment s'il sera prêt à jouer ou non, mais il a pu trottiner et faire quelques exercices avec le ballon (mardi). Nous devrons juste attendre et voir ce qu'il va se passer», a déclaré le sélectionneur-adjoint Maxwell Konadu, lors de la conférence de presse d'avant-match à Franceville.

Gyan, 31 ans, avait dû céder sa place lors de la première période du match contre l'Egypte (0-1), la semaine dernière en phase de groupes de la CAN 2017, à cause d'une blessure à l'aine. L'attaquant, qui participe à sa 6e CAN consécutive, était présent dans le groupe contre la RD Congo dimanche en quart (2-1) mais n'était pas entré en jeu.