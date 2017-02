Maroc: Nabil El Zhar - Le Marocain file à Leganés

L'ailier international marocain Nabil El Zhar (30 ans, 10 sélections, 2 buts) va poursuivre sa carrière à Leganés.

«Le CD Leganes a trouvé un accord avec le milieu franco-marocain Nabil El Zhar, âgé de 30 ans, jusqu'au 30 juin 2018 avec une option pour une saison supplémentaire», a écrit dans un communiqué le club promu.

Après avoir résilié son contrat à Las Palmas, le Lion de l'Atlas s'est engagé en fin de mercato avec Leganés jusqu'en 2018 (plus une année en option).

Nabil El Zhar, formé à Nîmes et à Saint-Étienne, compte 10 sélections avec le Maroc. Après être notamment passé par Liverpool et Levante, ce milieu offensif évoluait depuis un an et demi avec Las Palmas et a été libéré de ses six derniers mois de contrat avec le club canarien. Cette saison, il a disputé 12 matches en Championnat d'Espagne et inscrit trois buts.