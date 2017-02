Cameroun: Eliminatoires Afrobasket - les adversaires du Cameroun

Le groupe E est constitué du Cameroun, du Tchad et du Gabon tandis que le groupe A compte la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Ces qualifications se disputeront sous la forme d'un championnat où chacune des équipes affrontera les deux autres du groupe. Pour être qualifié, il faudra donc terminer en tête du classement du groupe. D'après Fiba-Afrique, les dates de ces compétitions seront communiquées ultérieurement.

Sur la route des Lions, le Gabon et le Tchad. Ces adversaires devront être évincés par la sélection nationale de basketball masculin si elle veut prendre part au rendez-vous de Brazzaville. Le Congo accueillera du 18 au 30 août 2017, la phase finale de la 29e édition du championnat d'Afrique dénommé : « Afrobasket ». Le bureau régional, Afrique à Abidjan en Côte d'Ivoire a réparti lors du tirage au sort le week-end dernier, les six équipes de la zone IV dans deux groupes.

