Soudan: Arrivée de SM le Roi à Juba pour une visite officielle en République du Soudan du Sud

Juba — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de SA le Prince Moulay Ismail, est arrivé mercredi après-midi à Juba, pour une visite officielle en République du Soudan du Sud, la première effectuée par le Souverain dans ce pays.

A Sa descente d'avion à l'aéroport international de Juba, SM le Roi a été accueilli par le Président de la République du Soudan du Sud, M. Salva Kiir Mayardit.

Par la suite, les deux Chefs d'Etat ont gagné la tribune d'honneur pour saluer les couleurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République du Soudan du Sud, ont ensuite passé en revue un détachement de la Garde Républicaine.

Le Souverain a ensuite été salué par le conseiller aux affaires islamiques de la République du Soudan du Sud, le président du Conseil des ministres, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Sécurité nationale, le ministre chargé des bureaux du président de la République, le ministre de l'Information et de la communication, le Chef d'état-major de l'armée et les membres du corps diplomatique africain accrédité à Juba.

Pour sa part, le président sud-soudanais a été salué par les membres de la délégation officielle accompagnant le Souverain, et qui comprend notamment le Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El Himma.

La délégation comprend également le ministre de l'Intérieur, M. Mohamed Hassad, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Salaheddine Mezouar, le ministre de l'Economie et des Finances, M. Mohamed Boussaïd, ministre par intérim de l'Equipement, de Transport et de la Logistique, le ministre de l'Habitat et de la politique de la ville, M. Nabil Benabdellah, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, M. Aziz Akhannouch, ministre par intérim du Tourisme, le ministre de l'Industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique, M. Moulay Hafid Alami, ministre par intérim de l'Energie, des mines, de l'eau et de l'environnement, le ministre de la santé, M. Lhossine El Ouardi, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Nasser Bourita, le général de Division Abdelfatah Louarak, inspecteur général des Forces Armées Royales, le général de Brigade Abdelkrim Mahmoudi, inspecteur du service de santé militaire, ainsi que plusieurs personnalités civiles et militaires.

SM le Roi a été également salué par l'ambassadeur du Royaume, M. Mohamed Maoulaainin, et les membres de la mission diplomatique marocaine.

Un accueil chaleureux a été réservé à SM le Roi à l'intérieur de l'aéroport où des troupes folkloriques locales ont exécuté des chants et des danses en signe de bienvenue au Souverain.

Après une brève pause au Salon d'honneur de l'aéroport international de Juba, le cortège officiel s'est dirigé vers la Résidence de SM le Roi au milieu de chants de troupes folkloriques et des vivats et ovations d'une foule nombreuse de citoyens sud soudanais venus acclamer le Souverain et Lui souhaiter la bienvenue.