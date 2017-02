Burkina Faso: Sommet de l'Union africaine - Les trois victoires d'Addis

Pendant qu'ils attendaient l'élection tant espérée de Minata Samaté/Cessouma au poste de commissaire aux Affaires politiques de l'Union africaine, les membres de la délégation burkinabè présents à Addis-Ababa, dans le cadre du 28e Sommet de l'Union africaine, se réjouissaient déjà de deux victoires engrangées par le Burkina Faso : celle des Etalons, jeudi dernier contre la Tunisie, et celle, le même jour, de Pascal Bamouni comme membre du Conseil de l'UA chargé de la lutte contre la corruption. Eh bien, tous les vœux ont été comblés, peut-on ainsi dire avec l'élection, depuis le lundi 30 janvier 2017, à ce portefeuille de notre compatriote.

La scène est assez plaisante pour ne pas être évoquée. Dans l'après-midi de samedi dernier, à l'Inter Continental Addis Hôtel, des membres de la délégation burkinabè, dont des journalistes, ont eu le privilège d'assister avec le président du Faso au match nous opposant à la Tunisie. Pour la cause, la salle de séjour de l'illustre hôtel accueillant s'est muée en gradins de terrain de football où le langage fleuri est mis hors-jeu, faisant place aux félicitations et soupirs de désolation. Au premier but d'Aristide Bancé, les cris de joie des téléspectateurs firent résonner les murs de la suite présidentielle et s'étendirent jusqu'au rez-de-chaussée. Restait plus qu'un second but pour clouer au pilori l'équipe d'en face. «On va marquer dans cinq minutes», a soudain prédit le chef de l'Etat, avec un certain cran, avant de s'éclipser pour revenir deux minutes après. Il regarda sa montre et insista : «Dans deux minutes ils vont marquer ». Est-il allé téléphoner au joueur Préjuce Nacoulma. Toujours est-il que comme par miracle, ce dernier a marqué et ce fut l'apothéose dans la salle. La promesse faite par le premier supporter des Etalons d'organiser un cocktail le lendemain, en cas de victoire de l'équipe nationale, sera donc tenue.

C'est dire que le séjour au pays d'Haïlé Sélassié s'annonçait sous de bons auspices, un optimisme renforcé surtout par l'élection de notre compatriote Pascal Bamouni au très délicat Conseil de l'Union africaine de lutte contre la corruption, le jour même de notre arrivée. L'heureux élu était précédemment directeur de la Politique criminelle et du Sceau au sein du ministère de la Justice. Le bouquet final aura été l'élection de notre compatriote Minata Samaté/Cessouma au poste de commissaire aux Affaires politiques de l'Union. Le vote était prévu à huis-clos, dans l'après-midi du 30 janvier 2017. Des personnalités et pas des moindres briguaient le même poste. Elle avait face à elle un Angolais, un Camerounais, un Soudanais, une Zimbabwéenne et une Djiboutienne. Des profils qui ne semblaient pas ébranler notre candidate qui ne s'était pas départie de son sourire habituel.

Maroc : le retour de l'enfant prodigue

Le vote a démarré aussitôt après la cérémonie officielle d'ouverture du sommet dans salle attenante à la salle de conférences. L'attente s'est faite assez longue. Des youyous de dames venues d'ailleurs pour un compatriote qui a obtenu un poste réveillaient de leur torpeur les membres de la délégation burkinabè. Aux environs de 17 heures, des Burkinabè qui étaient dans les secrets des dieux accourent, tout sourire. Notre candidate vient de l'emporter. L'émotion était à son paroxysme. L'on n'attendait plus que la gagnante pour la congratuler. C'est le pied de grue devant les escaliers pour ne rien rater de l'apparition de la star du jour. Et stupeur ! L'on apprend que le vote a été annulé parce qu'une tricherie d'un votant a été mise à jour (lire encadré 2). Il faut tout reprendre. C'est encore l'attente, avec cette fois-ci une certaine pression dans les poitrines burkinabè. Vivement que l'exploit de notre compatriote soit réédité. Telle était la prière sécrète de tout un chacun. Heureusement que les dieux étaient avec nous. Le profil de notre compatriote a une fois de plus séduit les votants.

Les bonnes nouvelles, il n'y en avait pas que pour le Burkina à ce 28e Sommet. Au niveau africain, il y eut l'élection du nouveau président de l'Union africaine, en la personne du précédemment ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, en remplacement de la Sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma. L'année dernière, lors de la 27e session à Kigali, aucun candidat à ce poste n'avait pu obtenir la majorité des deux tiers des voix requises. Cette fois-ci, l'union sacrée a été au rendez-vous. Et que dire de l'admission du Maroc au sein de l'Union ? Le Royaume chérifien avait en effet claqué la porte suite à l'admission de la République arabe sahraoui démocratique en 1984. Avec pareil retour, tous les cœurs étaient à l'unisson et, en guise de gros cadeau offert à l'UA, le roi du Maroc en personne s'est déplacé à la cérémonie officielle de clôture. Il y a prononcé un discours qui s'assimile à celui du retour de l'enfant prodigue : « Je rentre chez moi et suis heureux de vous retrouver. Notre retrait a été nécessaire. Il a permis de savoir comment l'Afrique manque au Maroc et combien le Maroc a manqué à l'Afrique ». La réconciliation familiale a été ainsi célébrée par des applaudissements nourris suscités par les chefs d'Etat présents dans la salle.