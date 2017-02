Congo-Kinshasa: Dernier voyage pour le «sphinx de Limete»

Tant et si bien que Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat à la tête de ce pays-continent arrivait à expiration le 19 décembre 2016, est toujours solidement arrimé à son fauteuil.

Tant l'homme aura pesé de tout son poids, pendant des décennies, sur la vie sociopolitique de son pays. Très populaire et charismatique, Etienne Tshisekedi incarnait, hier encore, la résistance et l'espoir d'une alternance politique pacifique en République démocratique du Congo (RDC).

On comprend donc les folles rumeurs qui ont circulé au sujet de ce dernier voyage, désormais sans retour. Ainsi, le «Vieux» -- ainsi que le surnomment affectueusement ses compagnons -- a tiré sa révérence ce 1er février à Bruxelles, alors que son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), qu'il chérit depuis 34 ans, est engagé dans d'importantes et délicates négociations politiques avec le pouvoir en place.

