Burkina Faso: Diminution du trafic ferroviaire - Les exportateurs de fruits et légumes de Koudougou rejettent la mesure

De trois par semaine, le nombre de passages du train voyageurs a été ramené à un seul. Une diminution qui passe mal du côté des femmes et des hommes qui vivent des activités commerciales qu'ils mènent autour de la voie ferrée de Koudougou. Ils ont ainsi entamé depuis le mardi 31 janvier 2017 une série de manifestations qu'ils comptent durcir si rien n'est fait.

Un groupe de femmes et d'hommes faisaient le pied de grue devant l'entrée de la mairie de Koudougou. «Ce sont les commerçants et commerçantes qui officient au niveau de la gare de train de Koudougou», explique une femme. Elle s'empresse de préciser que leurs responsables sont en train d'échanger avec le maire. « Vous aurez les informations avec nos responsables », ajoute-t-elle après avoir indiqué qu'ils manifestent pour dénoncer la décision de SITARAIL de ramener à un le nombre de passages du train voyageurs.

Quinze minutes plus tard, les responsables sortent du bureau du maire. «J'ai reçu une correspondance des commerçants de la gare et je les ai appelés pour comprendre ce qui se passait. Je suis le premier responsable de la ville et il était de mon devoir de m'entretenir avec ce groupe. Ils se disent remontés contre la décision de faire passer un seul train voyageurs par semaine. Je les comprends. Mais je leur ai conseillé d'être responsables, de se conformer à la légalité et de se départir de tout acte de vandalisme », confie en substance le maire Mocktar M. Zongo.

Après avoir pris congé du maire, nous retrouvons les manifestants et leurs responsables à la gare ferroviaire. Leur nombre s'était accru. «La décision prise de réduire le nombre de passage hebdomadaire du train voyageurs ne nous convient pas. Nos marchandises risquent de pourrir. Nous ne savons pas les raisons qui ont motivé cette décision qui va nous causer d'énormes désagréments et nous plonger dans le chômage. Nous exportons des marchandises hautement périssables et si nous n'arrivons pas à les expédier en Côte d'Ivoire au plus vite, elles vont pourrir et causer la faillite des exportateurs », explique Abdoulaye Ouédraogo.

Selon lui, leur souhait, c'est que la direction générale de SITARAIL revienne sur cette décision. Hamidou Koudo, lui, ne décolère pas contre le DG de SITARAIL. « Sa mesure va ruiner les commerçants qui se débrouillaient pour nourrir leurs familles. Depuis qu'il est arrivé à la tête de la société, rien ne marche et nous réclamons son départ », martèle Hamidou Koudo.

« Nous allons interdire à tout train de traverser notre zone »

« Moi, j'ignore la vraie raison de cette mesure. Les 15 mn d'arrêt ne nous permettaient déjà pas de charger complètement nos marchandises. Nous voulions qu'on augmente le temps d'arrêt et voilà qu'on réduit le nombre de passages du train. Cette mesure va tuer notre activité et jeter dans la rue plus d'un millier d'hommes et de femmes », s'alarme aussi Adama Kaboré. «J'appelle le maire, les députés et les autorités à s'impliquer afin que nous ayons gain de cause, car c'est un désastre économique et social qui se prépare », poursuit-il.

Awa Ouédraogo affiche le même désarroi. «Cette gare ferroviaire est notre Faso Fani. Nos maris, anciens ouvriers de Faso Fani, sont vieux ou au chômage. C'est cette activité qui nous permet de nourrir notre famille, de scolariser et de soigner nos enfants. Si nous n'arrivons pas à exporter nos marchandises, nos enfants deviendront des voleurs, car l'école sera terminée pour eux », prévient Awa Ouédraogo. «Koudougou n'est pas un carrefour. Nous n'avons pas d'autre alternative pour exporter nos marchandises. Cette gare est notre champ. La survie de nos familles et l'avenir de nos enfants en dépendent», ajoute-t-elle, au bord des larmes.

En attendant, les habitants du Boulkiemdé et du Sanguié, réunis au sein de plusieurs associations dont celle des exportateurs de la filière oignon et celle des jeunes Exportateurs de Produits Crus du Boulkiemdé préviennent qu'ils vont user de tous les moyens pour atteindre leur objectif, dont l'interdiction à tout train de traverser leur zone. Du côté de SITARAIL, le chef de gare de Koudougou n'a pas voulu se prononcer. Il a préféré nous renvoyer à sa hiérarchie, notamment au service de communication de la société.