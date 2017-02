Afrique: "En adhérant à l'UA, le Maroc est appelé à s'engager à la mise en œuvre complète du plan de paix au Sahara occidental"

A l'issue d'un entretien avec le nouveau Secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutteres, à Addis Abeba en marge des travaux du 28ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA clôturés mardi, le président sahraoui a rappelé que la Mission onusienne pour l'organisation du référendum au Sahara occidental (Minurso) "doit être en mesure de mener à bien sa mission pour laquelle elle a été mise en place il y a 26 ans et dont elle porte le nom, afin de permettre au peuple sahraoui de s'exprimer librement sur son avenir."

"En adhérant à l'Union africaine, le Maroc est tenu à coopérer activement aux efforts des deux organisations (l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies) dans la recherche d'une solution définitive juste et durable du conflit au Sahara occidental garantissant le droit à l'autodétermination au peuple sahraoui, rapporte l'Agence de presse sahraouie SPS mercredi.

