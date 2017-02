Congo-Kinshasa: Décés d'Etienne Tshisekedi - Quel impact sur l'accord de la Saint-Sylvestre ?

Maintenant que l'homme s'en est allé, il faut souhaiter que le reste des acteurs, notamment de l'opposition, puissent poursuivre la mission pour laquelle Etienne Tshisekedi s'est battu durant toute sa vie. Cela est d'autant plus nécessaire que jusque-là, le Premier ministre sortant, Sanny Badibanga et ses partisans, rejettent en bloc l'accord de la Saint-Sylvestre.

Et d'ajouter : « Il n'est pas concevable que les tractations pour mettre en œuvre un accord, prennent plus de temps que les négociations initiales pour signer le même accord ».

Ce d'autant que les évêques eux-mêmes avaient commencé à dénoncer la mauvaise foi de certains acteurs politiques auxquels ils ont lancé un appel pressant « à se montrer plus sensibles aux besoins du peuple congolais et à ne pas perdre de vue l'objectif principal de ces négociations qui est l'organisation des élections dans moins d'une année ».

Et le sieur Tshisékédi devrait, aux termes de ce consensus, être confirmé à la tête du Conseil national de suivi de l'accord (CNSA), du nom de cet organe consultatif chargé de veiller au bon déroulement des préparatifs de la présidentielle prévue pour se tenir en fin 2017. Alors, faut-il craindre une remise en cause de l'accord ?

C'est la question que plus d'un se pose quand on sait qu'au regard de son âge et de son expérience, Etienne Tshisékédi qui est resté opposant sous toutes les dictatures qu'a connues la RDC, savait mettre l'intérêt supérieur des Congolais au-dessus de toutes considérations. Et c'est peu dire.

