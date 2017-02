Burkina Faso: Dialogue gouvernement-syndicats

Il s'agit d'un enjeu patriotique et national qui dépasse les intérêts catégoriels, a-t-il fait remarquer. Et d'annoncer la création prochaine d'une institution permanente du dialogue social pour des échanges «intenses et réguliers» sur toutes les préoccupations du monde du travail et aux questions d'avenir du pays.

En outre, l'Etat burkinabè s'engage à mettre fin à l'existence des écoles sous paillottes au plus tard en 2020. De même, engagement a été pris, vis-à-vis du monde syndical, de publier la liste des écoles et des cliniques réglementaires sur les sites web des ministères concernés.

Au titre des autres engagements du gouvernement notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé, l'exécutif a promis l'acquisition de 135 bus au profit des instituts d'enseignement supérieur et 150 bus pour améliorer la mobilité urbaine.

