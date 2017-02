Madagascar: Au pays, le prix du riz augmente de jour en jour

Avec plus de 2,6 millions de tonnes de riz produites chaque année sur son sol, Madagascar n'est pas autosuffisante. En 2016, elle aura importé 240 000 tonnes de la précieuse denrée, essentiellement d'Inde, du Pakistan et de Thaïlande.

Devant le stand de riz du marché d'Analakely, cette acheteuse est contrariée. « J'ai acheté le riz il y a deux semaines à 1 400 ariary le kg, raconte-t-elle, et maintenant, le moins cher, il est à 1 800 voire 2 000 ariary le kg. Ça me met vraiment en colère, mais il n'y a pas de solution pour l'instant. On attend la réaction du gouvernement. »

L'image pourrait faire sourire si des millions de Malgaches n'étaient pas dépendants du riz. Or, à Madagascar, c'est l'aliment de base. Ce week-end, il n'en a pas fallu beaucoup pour que la rumeur d'une pénurie circule et que la population se bouscule pour faire des réserves. Pourquoi les prix ont-ils augmenté ? Qu'en est-il réellement des stocks de riz sur la Grande Île ?

