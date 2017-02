Afrique du Sud: Scandale dans le secteur de la santé

Heywood déplore le manque de budget et d'intérêt des autorités pour ces patients. Quant au rapport, il souligne que le bilan pourrait s'alourdir et recommande une enquête judiciaire.

A l'époque, plusieurs organisations de la société civile, dont l'Association sud-africaine des maladies mentales, ont fait part de leur préoccupation. Pour Mark Heywood, outre le manque de qualification de certains établissements ayant reçus des patients, leur transfert s'est fait à la hâte et a été mal préparé : « Certains malades sont décédés parce qu'ils n'ont reçu aucun soin, d'autres parce qu'ils n'auraient pas reçu suffisamment de nourriture. Certains sont décédés car les blessures qu'ils s'étaient infligées n'ont pas été traitées, et d'autres parce qu'ils n'ont pas reçu les médicaments qu'ils devaient prendre. Des 94 personnes décédées, seule une est morte de la maladie dont elle souffrait. »

