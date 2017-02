Cote d'Ivoire: Encadrement technique des Eléphants - Ce banc qui grille les entraineurs !

La Côte d'Ivoire peut se prévaloir d'avoir la sélection nationale qui a grillé le plus de sélectionneurs en si peu de temps. Neuf (9) techniciens se sont succédé en dix ans sur le banc de touche des Eléphants.

En 2006, le français Henri Michel conduit les Eléphants à la finale de la Can en Egypte et à sa première participation au Mondial en Allemagne.

L'aventure du technicien français prendra fin au lendemain de l'aventure allemande. Il cède sa place à l'Allemand Ulrich Stielike qui, à son tour, cèdera le banc à Gérard Gili en 2008.

Mais très vite, cet autre technicien français va faire la place à Vahid Halihoidzic. Ce dernier va qualifier les Eléphants à la Can et au Mondial 2010. Malgré la mission accomplie, les dirigeants de la Fif lui tendent son bon de sortie avant le Mondial.

Le sort des Eléphants est ensuite confié au Suédois Sven Goan Erickson dont le contrat ne durera que le temps de la coupe du Monde.

Il laisse, lui aussi, les commandes à Zahoui François. Le technicien ivoirien conduit les Eléphants à la Can 2012 et leur offre une finale, malheureusement perdue aux tirs au but.

L'ex-international ivoirien n'a pas l'occasion de continuer son aventure avec les Eléphants. Le président Sidy Diallo ne renouvellera pas son contrat pour des raisons jamais élucidées.

Il offre plutôt la tête de l'encadrement technique des Eléphants sur un plateau d'or à Sabri Lamouchi, ce jeune technicien fraichement sorti de l'école des entraineurs.

Pour sa première pige, Lamouchi conduire les Eléphants à la Can 2013 puis au Mondial 2014 au Brésil où son inexpérience dans une compétition d'envergure, nous a grillé une qualification historique au second tour du mondial.

Avec la pression des Ivoiriens, Sabri Lamouchi quitte l'encadrement technique des Eléphants et passe le relais à Hervé Renard. Le champion d'Afrique 2012 avec la Zambie arrive et offre à la Côte d'Ivoire son second trophée continental.

Nonosbstant ce sacre et malgré la requête du président ivoirien, Sem Alassane Ouattara, Hervé Renard choisit de partir du banc de touche des Eléphants. C'est Michel Dussuyer qui assure la succession.

Cette succession ne durera que 18 petits mois. Michel Dussuyer a rendu le tablier après l'élimination prématurée des Eléphants, tenant du titre, au premier tour. L'heure est donc à la recherche de son successeur.

Une instabilité à raisons multiples

Plusieurs raisons expliquent cette instabilité à la tête de l'encadrement technique des Eléphants. Pour certains, il s'agit d'une insuffisance de résultats liés à la compétence limitée du technicien. Ploum, Lamouchi.

Mais pour d'autres, la raison est plutôt liée à l'environnement autour de la sélection. Henri Michel, Ulrich Stielike, Hervé Renard ont eu de bons résultats avec les Eléphants mais ont dû rendre le tablier pour des raisons à d'un environnement mal maitrisé.

On peut aussi dire que d'autres comme Zahoui François ont été victimes du choix de l'instance fédérale. La conséquence de cette instabilité est que la Côte d'Ivoire a du mal à mettre en place une politique sur la durée.

Une situation qui devra être corrigée. Cela permettra d'entrer dans un professionnaliste vrai et non entreprendre les choses le hasard et dans la précipitation.