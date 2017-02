Cote d'Ivoire: Bonoua - Les handicapés veulent aller à l'autonomisation par le vivrier

La jeune organisation des personnes handicapées physiques de Bonoua veut se donner les moyens d'une prise en charge par l'activité agricole. Pour ce faire, elle a choisi la voie des cultures vivrières et du maraîcher. Réunis au sein de leur organisation, ces hommes, ces femmes et ces jeunes vivants avec un handicap, viennent d'acquérir un terrain de 12 hectares dans la localité de Médina, sur la voie d'Aboisso.

Un espace destiné à la production de vivriers qu'ils ont commencé à mettre en valeur. Ils ont invité récemment les autorités administratives et coutumières de Bonoua ainsi que des responsables de l'Anader à visiter le site. Selon leur président .Allouan Jérôme, lui et ses pairs ont pris l'option de fuir la politique de la main tendue et celle de l'éternelle assistance. Car, assène-t-il, « la personne handicapée est certes diminuée physiquement mais n'est pas moins apte à s'assumer et à mettre à contribution son intelligence et son courage au travail ».

Et ces valeurs de courage et d'intelligence, le président Allouan et ses camarades entendent les traduire sur le terrain à travers la production et la commercialisation de vivrier sur le marché local. Déjà, ils ont labouré six hectares qui seront dans un premier temps, indique-t-il, destinés à la culture de piment, de tomate, de gombo et de concombre.

Au vu de leur détermination, le représentant de l'Anader, M. Tia Edmond, a dit la disponibilité de la structure d'encadrement à les accompagner efficacement dans leur initiative. A l'issue de cette visite, il a promis des semences à haut rendement aux handicapés agriculteurs. Aussi, les a-t-il exhortés à persévérer dans cette voie de l'indépendance économique et financière. Car, a-t-il poursuivi, « le marché du vivrier dans la région est porteur il est même déficitaire en produits à certaines périodes de l'année ».

Le président de l'association des handicapés a traduit aux autorités présentes la reconnaissance de ses amis et plaidé auprès d'elles afin que la structure d'encadrement leur apporte gracieusement son appui technique et les semences pour une exploitation optimale de la parcelle de Médina.