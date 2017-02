Afrique: Baromètre des médias africains - Les résultats de la Côte d'Ivoire communiqués

La Côte d'Ivoire peut se prévaloir d'avoir la sélection nationale qui a grillé le plus de… Plus »

Dans aucun des secteurs, a fait remarquer Zio Moussa, la Côte d'Ivoire n'est championne. Cependant, en ce qui concerne le point 1.9 intitulé « L'État ne cherche pas à bloquer ni à filtrer le contenu d'Internet sauf si la loi prévoit des restrictions qui servent d'intérêt légitime et qui sont nécessaires dans une société démocratique et appliquées par un tribunal indépendant », la Côte d'Ivoire a obtenu 4,9 sur 5. La posture du pouvoir public vis-à-vis des nouveaux médias est resté constante de 2009 à 2016.

Mais avant, il a indiqué que l'évaluation s'est faite du 20 au 22 mai 2016 sur la base de secteurs, d'indicateurs et de critères. Les quatre secteurs retenus portent sur des thématiques: « Liberté d'expression, y compris la liberté des médias, est effectivement protégée et promue », « Le paysage médiatique, y compris les nouveaux médias, est caractérisé par la diversité, l'indépendance et la durabilité », « La régulation de la communication audiovisuelle est transparente et indépendante ; le diffuseur public est transformé en véritable service public », « Les médias exercent des normes professionnelles de haut niveau ». Ces secteurs, faut-il le souligné, sont élucidés à la lumière de onze (11) indicateurs et de cinq (5) critères.

Mieux, « le Bma est également un instrument de pression pour les réformes médiatiques sur le terrain », dira-t-il. Et d'ajouter que les résultats de ces analyses visent à améliorer la situation des médias. « Le Bma n'est pas conçu pour justifier les choix politiques gouvernementaux mais se constitue d'une auto-analyse critique exécutée par des professionnels des médias et de la perception générale de la société civile sur la situation des médias », a précisé M. Kouamé.

