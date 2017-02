Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat féminin - L'AFIP invitée à la tribune des Nations Unies le 8 mars

La Côte d'Ivoire peut se prévaloir d'avoir la sélection nationale qui a grillé le plus de… Plus »

Ce colloque vise à renforcer la sensibilisation au rôle, aux compétences et aux talents des femmes en tant qu'actrices du développement économique, qu'elles soient issues du milieu urbain ou rural. Il s'agit aussi de développer des opportunités de développement économique et social contribuant directement ou indirectement aux 17 objectifs de Développement durable (Pnud).

Pour Louise-Bernard Zacko, chef de département communication externe de Nsia Assurances et Banque, partenaire institutionnel et financier dudit réseau, sa structure est prête à accompagner l'Afip dans ce programme. D'ailleurs, un chèque de 5 millions Fcfa a été offert le 26 janvier à l'Afip en vue de la préparation de ce voyage.

Dans le cadre de la journée internationale de la femme, Africa Femmes initiatives positives (Afip) est invitée à un colloque international autour du thème « La femme au cœur de l'émergence économique et du développement durable », à la tribune des nations-unies, à Genève (Suisse) le 8 mars prochain. L'annonce a été faite, ce mercredi 1er février 2017, au cours d'une conférence de presse, à la Chambre de commerce et de l'industrie d'Abidjan-Plateau.

