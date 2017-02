Cote d'Ivoire: Alépé - Le paludisme, première cause de décès en 2016

La Côte d'Ivoire peut se prévaloir d'avoir la sélection nationale qui a grillé le plus de… Plus »

Outre le paludisme, a-t-il poursuivi, les autres causes de décès sont les infections respiratoires (asthme, bronchite), digestives, les accidents vasculaires cérébraux (Avc) et le diabète.

Au cours de cet atelier, il ressort que le paludisme demeure la première cause de décès, avec 26%. Il a donc conseillé aux populations de dormir sous les moustiquaires imprégnées à longue durée d'action, de rendre leur environnement propre en supprimant surtout la stagnation des eaux usées et de fréquenter les centres de santé.

