Afrique: Avec ou sans le Maroc à l'UA, le Polisario a déjà gagné

Inscrit depuis 1966 sur la liste des territoires non autonomes des Nations unies, donc éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, le Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique, occupée depuis 1975 par le Maroc, soutenu par la France.

Il a souligné que le fait que le Maroc ait réintégré l'UA "provoquera certainement des confrontations et accrochages entre diplomates sahraouis et marocains, lors des débat", mais que la nouvelle donne, ne changera en rien au fait que le Sahara Occidental "est déjà vainqueur".

Londres — L'admission du Maroc au sein de l'Union Africaine (UA) ne change en rien au fait que le Front Polisario, seul représentant légitime du peuple du Sahara Occidental, "a déjà gagné" en étant reconnu par l'Union, a affirmé mercredi le directeur du Centre arabe de recherches et d'analyses politiques et sociales (CARAPS) basé à Genève, Riadh Sidaoui.

