Afrique: Accréditation de l'ambassadeur du Mali au Sénégal auprès de l'OMVS

Elle est depuis le 12 janvier dernier, ambassadeur du Mali au Sénégal, et couvre également la Gambie, le Cap-Vert et la Guinée Bissau.

Traductrice en anglais et en espagnol de formation, Binta Kane Cissé a servi à l'Organisation mondiale du Commerce à Genève et à l'Organisation de l'Unité africaine devenue après Union africaine.

"Cela laisse présager une proximité qui va faciliter la concertation, le suivi des dossiers et la prise de décision", ajoute M. Komara, exprimant sa reconnaissance au président Ibrahim Boubacar Keita et son engagement à atteindre les objectifs que les plus hautes autorités ont assignés à l'équipe dirigeante de l'Omvs.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.