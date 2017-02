Congo-Brazzaville: Dettes intérieures - Le Copéco réclame le paiement des créances 2015-2017

L'année 2005 est largement dominée par la culture et le procès de l'affaire des disparus du beach.… Plus »

« ... L'assemblée générale recommande d'organiser des tribunes radio-télévisées pour la dénonciation de la manière de faire du gouvernement (... ) ; d'obtenir le paiement intégral et sans condition de tous les titres au trésor public selon un calendrier négocié avec le cabinet du ministre des Finances et le bureau exécutif de Copéco dans un délai de sept jours. Le collectif va faire valoir ses droits conformément à la constitution », a annoncé le président du Copéco.

Pour mieux rassurer ses actions, le Copéco a décidé de rallier l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo (Unoc) pour pouvoir sensibiliser la présidence et la primature. « C'est une cause nationale », estime le vice-président de l'Unco, Jean Paul Matsima.

Par ailleurs, le Copéco estime sa créance envers le ministère de l'Enseignement technique professionnel et de la formation qualifiante, à environ 419.771.344 FCFA au titre des impayés des rentrées scolaires 2015-2016 ; 219.000.000 FCFA au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, et plus de 380.000.000 FCFA à la mairie centrale.

« S'agissant des créances au Trésor public : le Copéco a recensé près de 13 002.775.970 Fcfa au titre des exercices 2015-2016 ; à la Délégation générale aux grands travaux près de 10.645.403.020 FCFA au titre des différentes municipalisations accélérées ; au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, un montant de 3.491.123.469 FCFA pour couvrir les frais de réhabilitions et constructions à l'orée de la rentrée scolaire 2016-2017 », a indiqué le président du Copéco, Paul Nestor Mouadzimbi Ndinga.

