Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Cardy cardelin Babakila plaide pour le soutien du théâtre scolaire

Cardy Cardelin Babakila, directeur du Festival de théâtre scolaire de Pointe-Noire (FTSPN), a été reçu récemment par Emma Mireille Opa, directrice de cabinet du ministre de la Culture et des Arts. L'initiateur du FTSPN est venu solliciter auprès du ministère de tutelle son apport et son soutien afin de pérenniser cet évènement.

Depuis sept ans, Cardy Cardelin Babakila organise annuellement le FTSPN, une activité qui participe dans la promotion des activités artistiques en milieu scolaire eu égard à l'engouement suscité à chaque édition.

Seulement, cet évènement ne vit que grâce à la volonté et à l'abnégation de son directeur assisté de temps à autre par quelques partenaires et sponsors occasionnels. Cardy Cardelin souhaiterait un apport plus prononcé du ministère de la Culture et des Arts puisque l'activité fait la promotion de la culture en milieu scolaire. « L'organisation du FTSPN appuie la volonté du gouvernement qui souhaite que soit organisées des activités culturelles en milieu scolaire. Lors de la clôture de la 1re édition du Festival de Brazzaville (FETHEB) en août dernier par exemple, le ministre de la Culture et des Arts déclarait que le théâtre et la musique devraient retrouver leurs lettres de noblesse en milieu scolaire», a-t-il dit.

Satisfaite de l'initiative, Emma Mireille Opa Elion a félicité Cardy Cardelein Babakila pour son courage et sa volonté à faire vivre cet évènement en dépit de la modestie des moyens. Aussi a-t-elle suggéré la mise en place d'une passerelle entre M. Osée Colins Koagné du festival de théâtre de Brazzaville et Cardy Cardelin Babakila pour concrétiser la vision du Vivre ensemble, facteur déterminant en vue de la cohésion sociale entre les élèves et étudiants dans tous les départements du Congo.

De son côté, Cardy Cardelin Babakila a renchéri : «L'art plastique et le sport ont été longtemps des disciplines obligatoires à l'école, aujourd'hui le théâtre s'affirme comme moyen d'expression dans le développement des compétences de vie courante. C'est pourquoi le FTSPN a pour objectif de sensibiliser au mieux l'opinion publique aux questions telles que l'incivisme, la protection de l'environnement et favoriser l'expression des jeunes en milieu éducatif ». Cette rencontre a eu lieu en présence de Jean Médard Nkouka, Arthur V. Batoumeny, conseillers du ministre de la Culture et des Arts et Osée Colins Koagné du FETHEB. La prochaine édition du FTSPN, qui a pour marraine Flore Jardin Kongo, aura lieu du 25 au 29 avril 2017 à Pointe-Noire.