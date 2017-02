Maroc: SM le Roi et le Chef de l'Etat sud-soudanais président la cérémonie de signature de neuf accords bilatéraux

Juba — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et le Président de la République du Soudan du Sud, M. Salva Kiir Mayardit, ont présidé, mercredi au Palais présidentiel à Juba, la cérémonie de signature de neuf accords bilatéraux dans différents domaines de coopération entre les deux pays.

Au début de cette cérémonie, le ministre de l'Intérieur, M. Mohamed Hassad, a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné que conformément à la vision de Sa Majesté le Roi en matière de coopération sud-sud et dans le cadre des relations fraternelles entre le Royaume du Maroc et la République du Soudan du Sud, «le Maroc est engagé à partager son expérience en termes d'urbanisation et du développement urbain, en vue de soutenir la construction d'une nouvelle capitale» du Soudan du Sud.

Le Royaume a accepté de financer les études de faisabilité technique et financière de ce grand projet à hauteur de 5,1 millions de dollars, a précisé le ministre de l'Intérieur dans son allocution devant SM le Roi et son hôte, ajoutant que les études préliminaires vont se concentrer sur l'urbanisation et les aspects sociaux, économiques et environnementaux du projet.

Faisant savoir que ces études vont donner lieu à un projet de plan directeur, un montage technique et financier et un plan de réalisation, le ministre a noté que le Royaume apportera son assistance à la République du Soudan du Sud durant les différentes phases de la mise en œuvre de ce projet.

Et d'ajouter que la gestion déléguée du projet sera confiée, du côté marocain, au groupe Al Omrane sous la supervision d'un comité exécutif nommé par SM le Roi.

Il a, dans ce sens, annoncé la création d'un comité de suivi du projet, qui devrait se réunir au moins deux fois par an.

Les accords signés s'inscrivent dans le cadre du renforcement des liens de partenariat et de coopération avec des pays du continent et reflètent l'engagement sans faille de SM le Roi Mohammed VI pour la consolidation d'une coopération Sud-Sud solidaire et agissante, érigée par le Souverain parmi les axes fondamentaux de la politique étrangère du Royaume, au service des intérêts des peuples africains frères.

Voici la liste des accords signés :.

- Accord relatif à la réalisation de la nouvelle ville de Ramciel, signé côté marocain par le ministre de l'intérieur, Mohamed Hassad, le ministre de l'habitat et de la politique de la ville, Nabil Benabdallah et le président du Directoire d'Al Omrane Groupe, Badre Kanouni, et côté sud-soudanais par M. Mayiik Ayii Deng, ministre à la Présidence.

-Accord général de coopération, signé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Salaheddine Mezouar, et le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale du Soudan du Sud, Deng Alor Kuol

-Accord sur la promotion et la protection de l'investissement, signé par le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaid, et le ministre des finances et de la planification du Soudan du Sud, Stephen Dhieu Dau

-Convention sur la non-double imposition et la lutte contre l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signée par le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaid, et le ministre des finances et de la planification du Soudan du Sud, Stephen Dhieu Dau

-Mémorandum d'entente dans le domaine agricole, signé par le ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, Aziz Akhannouch, et le ministre sud-soudanais de l'agriculture et de la sécurité alimentaire par intérim, Kornelio Kon Ngu

-Mémorandum d'entente sur la coopération industrielle, signé par le ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique, Moulay Hafid El Alamy, et le ministre du commerce et d'industrie du Soudan du Sud, Moses Hassan Ayet

-Mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine des mines, signé par la directrice générale de l'office national des hydrocarbures et des mines, Mme Amina Benkhadra, et le directeur général de la direction du développement minéral du Soudan du Sud, Thongjang Awak Thongjang

-Accord de coopération dans le domaine de la formation professionnelle, signé côté marocain par le directeur général de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, Larbi Bencheikh, et l'ambassadeur, Directeur général de l'Agence marocaine de la coopération internationale, Mohamed Methqal, et côté sud-soudanais par Juac Agok Anyar, directeur général de TEVT au ministère de l'éducation générale et de l'enseignement.

-Mémorandum d'entente entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et South Sudan Business and employers federation (SSBEF), signé par la présidente de la CGEM, Mme Miriem Bensalah-Chaqroun, et le président de la SSBEF, Ayii Duang Ayii.