Burkina Faso: L'Etat réclame ses droits dans la crise entre la douane et l'ONATEL

Ce plan, à en croire le ministre de la Communication, prend en compte la surveillance épidémiologique, la prédisposition des médicaments et autres réactifs et la sensibilisation en vue de la prévention.

Il ressort de ce bilan, selon le ministre Dandjinou, qu'environ 73 milliards de F CFA ont été injectés dans différents secteurs dont plus de 70% dans les secteurs sociaux. Les régions du Centre, du Centre-Nord et du Sahel sont les grands bénéficiaires de ces investissements.

Le second rapport du même ministère examiné par le conseil, est relatif à la contribution des Organisations non-gouvernementales (ONG) et association de développement en 2015 dans notre pays.

Pour ce qui est des amendes, le conseil a recommandé au ministère en charge de l'économie et des finances d'engager des discussions devant aboutir à la détermination du montant qui, selon les textes en vigueur, pourrait atteindre le triple de celui des taxes et droits de douane.

«Le conseil a instruit le ministre en charge des finances de recouvrer les taxes et droits de douanes, évalués à plus de 7 milliards de F CFA. Ces taxes sont non négociables», a-t-il déclaré.

