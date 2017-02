Burkina Faso: Un réseau de présumés faussaires démantelé

A ce jour, a-t-il dit, une dizaine de personnes ont été arrêtées et le matériel saisi est composé de 810 Certificats de mise en circulation (CMC), 172 cartes grises, 655 plaques d'immatriculation vierges, 185 plaques d'immatriculation déjà établies, 476 fiches vierges pour demande de vérification et trois machines pour confection de plaques d'immatriculation.

Et même si les présumés faussaires passent par une procédure illégale, a-t-il précisé, les pièces fournies aux clients sont authentiques et difficiles à identifier, sauf à travers un contrôle approfondi à la DGTTM.

Le sieur S. H. et ses acolytes étaient passés, depuis 2013, maîtres dans l'art de l'établissement « illicite » de cartes grises et de plaques d'immatriculation d'engins à deux roues non dédouanés.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.