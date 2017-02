Ile Maurice: Albion - Le projet de raffinerie «out»

Le dernier Budget de Pravind Jugnauth connaît un premier revers. Un des projets phares y figurant, soit l'installation d'une raffinerie flottante «modulaire et mobile» et des facilités de stockage à terre à Albion, vient d'être mis au placard.

Du moins, jusqu'à ce que le promoteur Near Shore Resources Ltd parvienne à satisfaire les critères exigés par les autorités. C'est ce qu'a appris l'express de source officielle à l'hôtel du gouvernement, mardi 31 janvier.

Qu'est-ce qui explique un tel revirement de situation ? Selon le préposé officiel, ce sont les représentants du gouvernement qui ont rejeté les propositions d'accord du consortium international Near Shore Resources Ltd. «Par exemple, une des garan- ties exigées est que l'on achète ses produits. Ce qui n'a pas été agréé», confie notre interlocuteur. Autre point qui a pesé dans la balance est que le promoteur n'aurait pas été en mesure, à ce stade, de dévoiler l'identité de son financier. Une des exigences du gouvernement.

Aucune étude de faisabilité

Toutefois, malgré les arguments avancés officiellement, la raison de ce changement de cap serait tout autre. En coulisses, à l'hôtel du gouvernement, l'on confie que ce projet, dont le représentant local est Roland Maurel, «a atterri de nulle part» dans le Budget de Pravind Jugnauth et qu'aucune étude de faisabilité n'aurait été entreprise.

A priori, il aurait bénéficié jusqu'à tout récemment du soutien de sir Anerood Jugnauth. D'ailleurs, dans un rapport du promoteur en date de juin 2016, l'on apprend que le projet a été présenté à sir Anerood Jugnauth et à Xavier-Luc Duval, respectivement Premier ministre et Premier ministre adjoint à l'époque.

Toujours selon ce rapport, c'est ce dernier qui avait été désigné «project champion and leader». Le changement à la tête du gouvernement expliquerait donc la nouvelle donne. Toujours dans le rapport, l'on devait apprendre que la raffinerie flottante allait être la première du genre non seulement de Near Shore Resources Ltd mais aussi au monde. La société a en effet reconnu qu'il n'y a, pour l'heure, aucune installation de ce type en opération commerciale ailleurs.

Quoi qu'il en soit, la raffinerie flottante défraie la chronique depuis la présentation du Budget. Le Professeur Swaley Kasenally, ancien ministre de l'Énergie, figure parmi les premiers observateurs du secteur à avoir émis des réserves sur ce projet. Il en a fait état dans une analyse publiée dans nos colonnes le 8 août 2016 et portant comme titre Oil Refinery at Albion: Another CT Power saga in the making.

Il voulait des réponses à une série d'interrogations. Notamment si les produits pétro- liers que propose de vendre Near Shore Resources Ltd au pays seraient meilleur marché et de meilleure qualité que ceux achetés jusqu'ici en Inde chez Mangalore Refinery. Interrogé mardi, l'ancien ministre maintient ses propos. «Depuis le début, je suis d'avis que ce projet ne démarrera pas car les conditions ne sont pas réunies. Il y a aussi le fait que le promoteur n'a pas un track record dans ce domaine. Le gouvernement me donne raison aujourd'hui.»

Pendant ce temps, c'est toujours silence radio du côté du représentant local de Near Shore Resources Ltd. Roland Maurel n'a pas répondu à nos nombreuses sollicitations.

La société enregistrée une semaine avant le budget

Lors de son grand oral, Pravind Jugnauth, alors ministre des Finances, a soutenu que ce projet ferait de Maurice le premier marché de carburant à faible teneur en soufre de l'océan Indien. Les investissements directs étrangers étaient estimés à 545 millions de dollars américains. La capacité de production annuelle de la raffinerie devait être de 1,5 million de tonnes de carburant, soit celui utilisé dans l'aviation.

Selon le Registrar of Companies, Near Shore Resources Ltd a été enregistrée le 18 juillet dernier, un peu plus d'une semaine avant la présentation du Budget de Pravind Jugnauth. La société privée, dont la principale adresse enregistrée est à Petite-Rivière, a un «stated capital» de Rs 100 millions. Ses actionnaires sont Near Shore Resources Enterprises Ltd (500 000 actions ordinaires), le Groupe Roland Maurel Limitée (240 000 actions ordinaires), Morningside FZC (160 000 actions ordinaires) et Mauvilac & Company Limited (100 000 actions ordinaires). Morningside FZC, une «strategic development management international company» basée aux Émirats arabes unis, est le promoteur de la Smart City Royal St Louis à Pailles avec le Groupe Roland Maurel.