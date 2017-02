Maroc: La Berlinale promet de l'optimisme dans un monde de crises

Parmi les longs-métrages également programmés à la sélection : "The Party" comédie londonienne de la Britannique Sally Potter avec Kristin Scott Thomas et Timothy Spall qui commence avec une fête et se termine dans le sang.

Côté français, le casting le plus attendu réunit Catherine Deneuve et Catherine Frot à l'affiche de la comédie dramatique "Sage femme" de Martin Provost.

"Quand on commence à travailler sur un programme, on ne sait pas encore ce qui va se passer dans le monde, mais c'est comme si ces réalisateurs étaient capables, eux, d'anticiper".

"Nous avons monté un programme de longs-métrages portés par les thèmes du courage et de l'optimisme et qui sont pleins d'humour", a-t-il estimé.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.