Ile Maurice: Chiens dangereux - Les propriétaires d'Amstaff «tenus en laisse»

Descentes surprises et amendes infligées par des officiers du ministère de l'Agro-industrie. Tel serait devenu, depuis peu, le lot des propriétaires de chiens de la race Amstaff. Si bien qu'ils parlent de «persécution» et se disent être dans l'incompréhension.

Jack Madanamoothoo fait partie de ces propriétaires d'Amstaff à avoir été verbalisé par le ministère. Mais contrairement aux autres, ce Curepipien n'est pas qu'un simple amoureux des chiens. Il est dresseur (dog trainer) et suit actuellement un cours pour se spécialiser en comportement canin.

«Les amendes vont jusqu'à Rs 50 000. Si certains sont verbalisés parce que le chien n'est pas stérilisé, d'autres le sont pour des raisons inconnues», déplore Jack Madanamoothoo.

De plus, après avoir été verbalisés, ces propriétaires seraient pressés de questions. «Certains de mes clients se plaignent même d'être victimes de harcèlement», poursuit l'entraîneur canin. Selon lui, dans le passé, il n'y avait aucune obligation de stériliser ces animaux.

«Un chien doit être stérilisé en bas âge. Un chien adulte peut mourir s'il subit une telle opération. Pourquoi obliger les gens à passer cette étape maintenant ?» se demande-t-il. D'ailleurs, nombre de propriétaires de chiens de race se demandent ce qu'il adviendra de leurs bêtes car il semble que le ministère va vers une interdiction.

Mais les choses sont plus claires du côté du ministère. On aurait intensifié les contrôles pour pallier les cas d'attaques. «Ce ne sont pas seulement ceux qui possèdent des Amstaff qui sont ciblés. Tous les propriétaires de chiens sont verbalisés s'ils ne respectent pas les règlements de l'Animal Welfare Act», fait savoir un officier de la Mauritius Society for Animal Welfare.

«À Maurice, il y a le problème d'élevage au noir. Les gens achètent des chiens avec n'importe qui sans connaître ses origines, souligne notre interlocuteur. Or, il se peut que ce soit un animal fou.»

Le plus grand nombre de cas de verbalisation enregistrés concernent des chiens dangereux qui avaient été laissés en liberté, dit la source de la Mauritius Society for Animal Welfare. La liste de chiens dangereux, poursuit-elle, a été élaborée par un panel de vétérinaires et de fonctionnaires du ministère de l'Agro-industrie. Cela, en se basant sur les cas d'attaques et autres incidents.