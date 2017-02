Ile Maurice: Carburant insuffisant - Le voyage du Mauritius Trochetia compromis

Seule Indian Oil concède qu'il y a un problème. «Effectivement, nos réserves en MGO sont très basses», indique une source autorisée de l'en treprise. Cependant, au niveau de la MSCL, on persiste et signe : le carburant demeure introuvable sur le marché.

L'express a contacté les principaux fournisseurs Vivo Energy, Total Mauritius, Engen ou encore Indian Oil. À l'exception d'Indian Oil, tous sont unanimes : il n'y aucune pénurie de MGO en ce moment sur le marché. «C'est vrai que durant ces dernières semaines nous avons reçu une demande accrue pour le MGO venant de clients non réguliers et que nous avons fait de notre mieux pour les satisfaire», souligne Kiran Juwaheer, Managing Director de Vivo Energy. Même son de cloche chez Total Mauritius, qui affirme que sa réserve de MGO est normale.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.