Algérie: Réunion de la HIISE avec le ministère de la Communication sur la couverture de la campagne électorale

Concernant l'action de l'instance mise en place depuis deux semaines, après la nomination de ses membres, l'intervenant a indiqué qu'il sera procédé prochainement "à l'installation de ses permanences" au niveau local, avant la tenue d'une série de rencontres avec "les partis et les médias pour tracer et enrichir son programme d'action".

Après avoir mis en avant "le rôle des candidats et des responsables en charge de la surveillance et de la supervision" à faire aboutir ces échéances électorales, le premier responsable de la HIISE a affirmé que "la réussite de ce rendez-vous est l'affaire de tous", d'où l'impératif "d'y adhérer en toute sérénité, en faisant preuve de responsabilité et de sérieux".

La rencontre a également été une occasion, a-t-il poursuivi, pour "souligner les garde-fous à respecter pendant la campagne électorale, en premier lieu le respect de la loi et des règles d'éthique et de déontologie professionnelle".

