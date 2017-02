Algérie: 6 narcotrafiquants interceptés et plus de 3 quintaux de kif saisis à l'Ouest et au Sud du pays (MDN)

Alger — Six (6) narcotrafiquants ont été interceptés mardi à Oran, Tlemcen, Biskra et Tipasa par des éléments de la Gendarmerie nationale qui ont également saisi 3,71 quintaux de kif traité, indique mercredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, le 31 janvier 2017 à Oran, Tlemcen, Biskra et Tipasa, six (06) narcotrafiquants et saisi une quantité s'élevant à trois (3) quintaux et 71 kilogrammes de kif traité, ainsi que 4 véhicules et 3756 unités de différentes boissons", précise le MDN.

D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières, "ont arrêté 20 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Naâma et Béchar", alors que des unités des Gardes-côtes ont déjoué, à Oran, (2e Région militaire) et Annaba (5e Région militaire) "des tentatives d'émigration clandestine de 30 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale".

Dans le même contexte, des unités de Gardes-côtes, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, sont intervenus au large de Mostaganem (2e Région militaire) pour "le sauvetage et l'évacuation de 9 émigrants clandestins et leur prodiguer les premiers soins, suite au renversement de leur embarcation".