Afrique: La loi de l'africanité

Après plus de trois décennies d'absence (1984-2017), le royaume du Maroc vient de faire son grand retour au sein des siens. Illustrant ainsi les futurs beaux jours du panafricanisme tant recherché par l'élite africaine.

En effet, sous les projecteurs du 28e sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba en Ethiopie, le roi du Maroc, Mohammed VI, fils du célèbre roi Assane II, a fait un discours remarqué devant les chefs d'Etat des 54 pays que compte l'organisation continentale.

Et ce discours mémorable est celui qui sonne le retour du royaume chérifien dans l'organisation mais aussi, consiste à mettre en avant la vision du Maroc de l'Afrique.

Le discours tranche singulièrement avec sa vision du moment. «L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi, en famille «a dit, sur un ton émotionnel, le souverain marocain.

Non seulement fier de faire un retour aux sources, le roi annonce de part en part les combats qui doivent être ceux de l'Afrique pour conquérir son «indépendance réelle».

Pour convaincre au mieux de sa sincérité, Mohammed VI a axé son intervention à la tribune de l'UA sur le panafricanisme. «Il est temps que les richesses de l'Afrique profitent à l'Afrique«, a-t-il martelé, pointant la part de responsabilité du colonialisme dans les maux actuels du berceau de l'humanité.

Oui, d'aucuns diront que le nouvel ordre mondial caractérisé par la lutte des classes, surtout avec la politique de l'actuel président américain qui prône l'isolationnisme et la doctrine philosophique de «America First» (l'Amérique d'abord), il y a lieu, que les Etats africains fassent également bloc autour de leurs intérêts.

Ce qui revient à parler comme le président révolutionnaire Thomas Sankara qui, durant sa révolution, n'a cessé de clamer: «l'Afrique aux Africains«. Comme l'affirmait le souverain du Maroc au sommet de l'UA, l'Afrique a les atouts nécessaires pour influencer le monde.

«L'Afrique est aujourd'hui dirigée par une génération de leaders décomplexés qui agissent avec détermination, fermeté et conviction, sans se soucier d'être notés ou évalués par l'Occident«, a expliqué la couronne du royaume du Maroc avant de tacler très directement les Etats-Unis et l'Europe.

Aux yeux des Africains, l'UA s'enrichit d'un membre de marque, un partenaire influent qui a son mot à dire et qui veut consolider l'action de la famille institutionnelle africaine en s'attaquant aux problèmes de développement et à ceux liés à la sécurité, la paix et la stabilité de l'Afrique.

L'expression du roi à la tribune dénote clairement que le royaume chérifien nourrit une ambition de grandeur pour un continent meurtri par les guerres fratricides et les divisions, otage des pesanteurs mutilantes d'une vision réductrice de son potentiel pluriel et diversifié.

Plus besoin d'équilibrisme, les Etats africains doivent se donner les moyens de relever les défis sécuritaires, alimentaire et de démocratie.

Plus qu'une victoire diplomatique, le come-back du Maroc et son acceptation par l'organisation, témoignent encore de la vivacité des valeurs africaines qui consistent à faire profil bas, mettre de côté les ego et tendre la main à autrui.

Ainsi il convient de reconnaître que le Maroc a fait preuve « de réalisme en abandonnant son bras de fer belliqueux avec l'UA à propos du Sahara Occidental ». Mais ce retour du Maroc renforcera-t-il véritablement l'UA?

Cela va-t-il mettre fin à la guéguerre entre le Royaume et la République Autonome du Sahara Démocratique (RASD)?

De toute évidence, les intentions manifestes du Maroc sont rassurantes. Guidé par la loi de l'africanité, le roi a même invité ses pairs à fédérer les Etats-membres de l'Union, mais aussi, à promouvoir et à consolider la solidarité afin de réussir l'unité des Africains et accoucher le panafricanisme vrai.

De la contribution en initiatives aux cotisations, le roi a manifesté l'entière disponibilité de son pays à jouer pleinement sa partition.

C'est précisément en cela qu'il faut saluer l‘ensemble des efforts consentis par la diplomatie africaine pour ramener le royaume autour de la table de l'UA.

Désormais en ordre serré, les populations des pays du continent noir pourront imprimer leurs marques dans les rapports intercontinentaux et rester dignes du sang africain qui les caractérise.