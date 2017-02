Burundi: Quel sort réservé aux «irréguliers» rapatriés au pays?

Plus de 120 Burundais avaient accepté leur retour volontaire. Plus de 60 autres dont une vingtaine de Rwandais ont refusé tout net, disant craindre pour leur vie, ils ont été ramenés à Uvira où les autorités congolaises continuent à tout faire dans la transparence. Mercredi 1er février, ces détenus sont encore une fois passés devant les autorités en présence du HCR, du CICR ou encore de la Monusco. Les autorités congolaises présentent tous ces détenus comme des « irréguliers » alors que Bujumbura se méfie énormément d'un groupe souvent qualifié de « rebelles ». Quel sort est réservé aux deux groupes ?

Jeudi 26 janvier, la RDC a organisé une grande opération de rapatriement d' « irréguliers » burundais qui étaient détenus depuis plus d'une année dans l'est de ce pays, une opération menée devant la Monusco, le HCR, la CIRGL ou encore le CICR.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.