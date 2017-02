Cameroun: L'ONU condamne une attaque meurtrière contre une équipe onusienne à la frontière Nigéria-Cameroun

Le Cameroun espère battre le Ghana ce soir à Franceville en demi-finale de la CAN 2017. Plus »

Mohamed Ibn Chambas a présenté ses sincères condoléances aux familles des personnes décédées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a appelé les autorités du Cameroun et du Nigéria à prendre rapidement des mesures pour traduire en justice les auteurs de cette attaque.

Selon des informations préliminaires, un groupe armé inconnu a attaqué l'équipe de l'ONU mardi 31 janvier 2017 vers 14 heures, tuant cinq personnes et blessant plusieurs autres. Les victimes comprennent un entrepreneur indépendant de l'ONU, trois ressortissants nigérians et un ressortissant camerounais.

Le Représentant spécial du Secrétaire général et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a condamné fermement mercredi une attaque mortelle contre une équipe de surveillance technique des Nations Unies qui mène une mission sur le terrain le long de la frontière entre le Nigéria et du Cameroun.

